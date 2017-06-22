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В Одессе внесены изменения в организации дорожного движения
17:54 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на некоторых участках улично-дорожной сети Одессы вносятся изменения в схемы организации дорожного движения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на некоторых участках улично-дорожной сети Одессы будет закрыто движение автотранспорта по ул. Пастера, на участке между ул. Преображенской и ул. Торговой, с 08:00 26 июля до 20:00 26 августа; по ул. Пастера, на участке между ул. Торговой и пер. Сеченова, с 08:00 10 августа до 20:00 20 сентября; по ул. Пастера, на участке между ул. Сеченова и ул. Старопортофранковской, с 08:00 30 августа до 20:00 30 сентября.
Возможность проезда автотранспорта на перекрестках вышеуказанных улиц остается.
В связи с возобновлением движения автотранспорта на пересечении ул. Балковской — Пересыпский мост — ул. Черноморского казачества c 28 июля будет восстановлена ранее существовавшая схема организации дорожного движения по ул. Одария и ул. Церковной.
На указанных улицах будет осуществляться двухстороннее движение транспорта.
Также c 28 июля будет восстановлено движение автотранспорта по спуску Маринеско, в районе Пересыпского моста.
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