В Одессе внесены изменения в организации дорожного движения

17:54 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на некоторых участках улично-дорожной сети Одессы вносятся изменения в схемы организации дорожного движения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на некоторых участках улично-дорожной сети Одессы будет закрыто движение автотранспорта по ул. Пастера, на участке между ул. Преображенской и ул. Торговой, с 08:00 26 июля до 20:00 26 августа; по ул. Пастера, на участке между ул. Торговой и пер. Сеченова, с 08:00 10 августа до 20:00 20 сентября; по ул. Пастера, на участке между ул. Сеченова и ул. Старопортофранковской, с 08:00 30 августа до 20:00 30 сентября.

Возможность проезда автотранспорта на перекрестках вышеуказанных улиц остается.

В связи с возобновлением движения автотранспорта на пересечении ул. Балковской — Пересыпский мост — ул. Черноморского казачества c 28 июля будет восстановлена ранее существовавшая схема организации дорожного движения по ул. Одария и ул. Церковной.

На указанных улицах будет осуществляться двухстороннее движение транспорта.

Также c 28 июля будет восстановлено движение автотранспорта по спуску Маринеско, в районе Пересыпского моста.