Изменения в движении городского транспорта будут действовать в июле и августе

17:09 / 25.07.2017

ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В июле и августе в Одессе внесены изменения в движение городского транспорта, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в связи с проведением реконструкции теплотрассы по ул. Базарной на участке от ул. Маразлиевской до ул. Осипова с 28 по 30 июля и с 18 по 20 августа и внесены изменения в схемы движения городского транспорта.

Так, с 28 по 30 июля автобусный маршрут № 110 будет ехать по направлению движения к Пересыпским мостам — от ул. Пушкинской на ул. Троицкую, ул. Осипова и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Осипова на ул. Троицкую, ул. Канатную, ул. Б. Арнаутскую, ул. Осипова и далее по маршруту. Автобусные маршруты №№ 120, 190 — по направлению движения к Пересыпским мостам — от ул. Лейтенанта Шмидта на ул. Б. Арнаутскую, ул. Пушкинскую, ул. Троицкую, ул. Осипова и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Осипова на ул. Троицкую, ул. Канатную, ул. Б. Арнаутскую, ул. Осипова и далее по маршруту.

С 18 августа по 20 августа автобусные маршруты №№ 9, 137, 146, 223 будут ехать по направлению движения к центру города — от ул. Канатной на ул. Б. Арнаутскую, ул. Осипова, ул. Успенскую, ул. Канатную и далее по маршруту; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Канатной на ул. Успенскую, ул. Осипова, ул. М. Арнаутскую, ул. Канатную и далее по маршруту. Троллейбусный маршрут № 9 — по направлению движения к ул. Ришельевской — от Итальянского бульвара на Привокзальную площадь, ул. Пушкинскую, ул. Греческую, ул. Ришельевскую; по направлению движения к ж/д вокзалу — от ул. Ришельевской на ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, ул. Среднефонтанскую, ул. Пироговскую и далее по маршруту. Троллейбусный маршрут № 5 поедет по направлению движения к ж/д вокзалу — от Итальянского бульвара на ул. Среднефонтанскую (ж/д возал); по направлению движения к Аркадии — от ул. Среднефонтанской на ул. Пироговскую и далее по маршруту.