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Первый в Украине катер для проведения спасательных работ во время шторма появился в Одесской области
14:39 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области появился первый в Украине катер для проведения спасательных работ во время шторма, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, 25 июля у причала Одесского морского вокзала состоялась торжественная церемония вручения сотрудникам Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям оперативно-спасательного катера типа река-море. По словам начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, аналогов такого судна в Украине до сих пор не существует.
«Всего было сделано только два заказа на изготовление таких катеров. Одно — для Одесской области, второе — для Николаевской. Катер предназначен для аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ. Самая главная особенность этого судна в том, что оно способно выполнять свою работу в условиях 6-бального шторма», — подчеркнул В. Федорчак.
Экипаж плавсредства состоит из пяти человек, в том числе 3-х водолазов. Максимальная скорость — 38 узлов. Грузоподъемность — 1 тонна. Судно будет базироваться в Одессе, однако, по словам В. Федорчака, работать по всей области. Для приобретения спасательного катера типа река-море было выделено 760 тыс. грн. из областного бюджета и 2,5 миллиона гривен из бюджета ГСЧС Украины.
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