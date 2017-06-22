Движение транспорта по ул. Пушкинской 23 июля будет затруднено

15:52 / 21.07.2017

ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением работ по санитарной обрезке деревьев 23 июля будет затруднено движение транспорта по ул.Пушкинской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, на 23 июля запланировано проведение работ по валке и санитарной обрезке сухих и аварийных деревьев по ул. Пушкинской (от ул. Греческой до ул. Жуковского). В связи с проведением данных работ будет затруднено движение автотранспорта.

Во избежание аварийных ситуаций, связанных с падением деревьев и скелетных веток, одесситов просят не оставлять транспортные средства под деревьями и по возможности выбирать другие маршруты следования.

Начало работ запланировано на 23 июля с 7:00.

Администрация КП «Горзелентрест» заранее приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.