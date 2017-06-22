Объёмы перевозок на Одесской железной дороге за первое полугодие выросли на 10,1%

14:22 / 21.07.2017

ОДЕССА, 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За первые 6 месяцев объемы перевозок на Одесской железной дороге выросли на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июля, в пресс-службе регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця».

По информации пресс-службы, объемы перевозок по региональной филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» за 6 месяцев 2017 года составляют 82 млн. 872 тыс. тонн грузов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 7,6 млн. тонн или на 10,1% .

План погрузки за 6 месяцев текущего года на региональном филиале «Одесская железная дорога» был выполнен на 106,2%. В сутки железнодорожники грузили 84 тыс. 891 тонну грузов.

Анализ показывает, что на первом месте в структуре нагрузки по основным родам грузов является минстройматериалы — их доля составляет 24,4% от общей нагрузки (3,7 млн. тонн).

На втором месте — зерно и продукты перемола — их доля составляет 22,9% (3,5 млн. тонн, этот показатель выше аналогичного периода 2016 на 43,8% или 1 млн. тонн). За отчетный период на экспорт погружено 3,2 млн. тонн зерна и продуктов перемола. Основная часть продукции экспортируется из портов.

Третье место в общей структуре нагрузки занимает каменный уголь, его доля составляет 14,7%, нагрузка железной дороги (2,2 млн. тонн, что больше на 21,6% или 400,3 тыс. тонн).

Груз отгружается с припортовых станций: Черноморская, Береговая, Черноморск-Порт, Николаев-Грузовой.

Во внутреннем сообщении было погружено более 10 млн. тонн, что больше на 3% или на 293,1 тыс. тонн, чем за аналогичный период 2016 года.

Увеличение объемов нагрузки произошло по основным номенклатурам: каменный уголь (+ 403,4 тыс. тонн), зерно и продукты перемола (+ 120,1 тыс. тонн), руда железная и марганцевая (+ 70,9 тыс. тонн), лом черных металлов (+ 66,7 тыс. тонн), минстройматериалы (+ 40,5 тыс. тонн), черные металлы (+ 36,4 тыс. тонн), нефтепродукты (+ 28,7 тыс. тонн), руда цветная ( + 19,4 тыс. тонн).

В экспортном сообщении погружено 5,2 млн. тонн, что больше на 23,5% или на 991,1 тыс. тонн. Произошло увеличение нагрузки на экспорт зерна и продуктов перемола на 949,8 тыс. тонн или на 41,2%, руды цветной — на 141,2 тыс. тонн или на 18%.

Импортные перевозки назначением на Одесскую железную дорогу составили 1,5 млн. тонн, что на 31,2% или 364,1 тыс. тонн больше аналогичного периода прошлого года.