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Проект автомобильного Хаба реализуется на базе одесской таможни
16:45 / 14.07.2017
ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На базе одесской таможни активно реализуется пилотный проект относительно создания автомобильного Хаба, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По словам начальника Одесской таможни ГФС Александра Власова, на базе Одесской таможни активно реализуется пилотный проект относительно создания автомобильного Хаба, аналогов которого в Украине нет. Проект осуществляется под патронатом и.о. главы ГФС Мирослава Продана и Главы Одесской ОГА Максима Степанова.
Чиновник отметил, автомобильный Хаб — это возможность максимум за 2 суток выехать с территории порта на растаможенном автомобиле с номерами государственной регистрации любого региона Украины.
Такое упрощение станет возможным благодаря электронной очереди и слаженным действиям 8-ми разных служб. Это также минимизирует коррупционные риски и существенно ускорит таможенные формальности.
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