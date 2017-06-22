Проект автомобильного Хаба реализуется на базе одесской таможни

16:45 / 14.07.2017

ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На базе одесской таможни активно реализуется пилотный проект относительно создания автомобильного Хаба, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По словам начальника Одесской таможни ГФС Александра Власова, на базе Одесской таможни активно реализуется пилотный проект относительно создания автомобильного Хаба, аналогов которого в Украине нет. Проект осуществляется под патронатом и.о. главы ГФС Мирослава Продана и Главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Чиновник отметил, автомобильный Хаб — это возможность максимум за 2 суток выехать с территории порта на растаможенном автомобиле с номерами государственной регистрации любого региона Украины.

Такое упрощение станет возможным благодаря электронной очереди и слаженным действиям 8-ми разных служб. Это также минимизирует коррупционные риски и существенно ускорит таможенные формальности.