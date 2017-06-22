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Движении транспорта будет ограничено в Одессе с 14 по 23 июля
11:28 / 14.07.2017
ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением Одесского кинофестиваля с 14 по 23 июля будет ограничено движение транспорта по некоторым улицам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, в связи с проведением VIII Одесского международного кинофестиваля департамент муниципальной безопасности предупреждает о временном ограничении движения частного транспорта с 13 июля по 23 июля 2017 года.
Так, 15 июля с 19:00 до 24:00 будет ограничено движение транспорта (кроме общественного) по ул. Приморской. Кроме того, ограничат движение транспорта по ул. Ланжероновской угол Театральной площади 13 июля с 07:00 до 22:00, 15 июля с 07:00 до 22:00, 21 июля с 07:00 до 22:00, 23 июля с 07:00 до 10:00.
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