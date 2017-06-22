Одесса > Новости > Транспорт Автобусный маршрута №117 продлевается до улицы Академика Воробьева 12:34 / 05.07.2017 ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 7 июля конечная остановка автобусного маршрута № 117 переносится от «ЦПУ «Мост» на ул. Ак. Воробьева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, с целью улучшения качества обслуживания пассажиров городскими автобусными маршрутами общего пользования с 7 июля конечная остановка городского автобусного маршрута №117 переносится от «ЦПУ «Мост» на ул. Ак. Воробьева (общежитие Одесского медицинского университета). Движение автобусов в прямом направлении будет организовано от ул. Краснослободской по ул. Ширшова, ул. Слободской, ул. Ак. Воробьева; в обратном направлении — от ул. Ак. Воробьева по ул. Краснослободской, ул. Балковской, ул. Старопортофранковской (Херсонский сквер), ул. Пастера и далее по маршруту. Маршрут будет именоваться №117 «Центральный аэропорт – ул. Ак. Воробьева». версия для печати