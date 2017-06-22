11:52 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для доставки отдыхающих с Западной Украины на побережье Черного моря «Укрзализныця» назначила на июль-август дополнительный поезд «Львов — Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, на июль-август «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №258/257 сообщением «Львов — Одесса».

Из Львова дополнительный поезд будет курсировать с 6 июля по 30 августа через день, отправляясь в 16:20 и прибывая в Одессу в 4:55 на следующий день.

Из Одессы поезд будет отправляться с 7 июля по 31 августа (также через день) в 16:57 с прибытием во Львов в 5:17.

Дополнительный поезд будет делать остановки на станциях Злочев, Тернополь, Подволочиск, Хмельницкий, Жмеринка, Вапнярка, Подольск и Раздельная.

В пресс-центре напомнили, что в настоящее время между Львовом и Одессой курсируют поезда №26/25 «Львов — Одесса», №135/136 «Черновцы — Одесса», №107/108 «Ужгород — Одесса» и №228/227 «Львов — Одесса».