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Маршрут 137-го автобуса продлён до Школьного аэродрома
11:26 / 05.07.2017

ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 7 июля конечная остановка автобусного маршрута №137 переносится с ул. Генерала Петрова на ул. Школьный аэродром, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с целью улучшения качества обслуживания пассажиров городскими автобусными маршрутами общего пользования с 7 июля конечная остановка городского автобусного маршрута №137 переносится с ул. Генерала Петрова на ул. Школьный аэродром.

Движение автобусов будет организовано в прямом направлении — от ул. Школьный Аэродром, ул. Марш. Жукова, ул. 25-й Чапаевской, ул. Космонавтов, ул. Генерала Петрова и далее по маршруту; в обратном направлении — от ул. Генерала Петрова, по ул. Космонавтов, ул. 25-й Чапаевской, ул. Марш. Жукова до ул. Школьный аэродром.

Маршрут будет именоваться: №137 «Рынок «Початок» — ул. Школьный Аэродром».

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