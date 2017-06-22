ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл Одеської обласної організації ВГО КВУ:
Погода




Дополнительный поезд «Киев – Одесса» назначен на июль
16:14 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» назначила на июль дополнительный поезд №223/224 «Киев – Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, «Укрзализныця» на все выходные июля назначила поезд №223/224 «Киев – Одесса».

Из Киева и Одессы дополнительный поезд №223/224 «Киев – Одесса» будет отправляться 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля.

Из Киева поезд будет отправляться в 7:54 и прибывать в Одессу в 17:51. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:37 и прибывать в столицу Украины в 20:37. Он будет следовать с остановками на станциях Козятин, Винница, Жмеринка и Раздельная.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
Реформа децентралізації в Україні: стан та актуальні виклики
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт

 
Loading...

Последние новости:
17:56 03.07.2017
Полицейские задержали двух мужчин, совершивших разбойное нападение и убийство одесситки
17:39 03.07.2017
IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг Одессы на уровне uaA
16:54 03.07.2017
«7 километр» фиксирует резкий приток предпринимателей из Беларуси
16:42 03.07.2017
297 детей родилось на минувшей неделе в Одессе
15:25 03.07.2017
«Среди приоритетов ОЖД — организация зерноперевозок на короткие расстояния», — директор ОЖД


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.016