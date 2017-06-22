Одесса > Новости > Транспорт Дополнительный поезд «Киев – Одесса» назначен на июль 16:14 / 03.07.2017 ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» назначила на июль дополнительный поезд №223/224 «Киев – Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-центре «Укрзализныци». По информации пресс-центра, «Укрзализныця» на все выходные июля назначила поезд №223/224 «Киев – Одесса». Из Киева и Одессы дополнительный поезд №223/224 «Киев – Одесса» будет отправляться 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля. Из Киева поезд будет отправляться в 7:54 и прибывать в Одессу в 17:51. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:37 и прибывать в столицу Украины в 20:37. Он будет следовать с остановками на станциях Козятин, Винница, Жмеринка и Раздельная. версия для печати