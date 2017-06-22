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«Среди приоритетов ОЖД — организация зерноперевозок на короткие расстояния», — директор ОЖД
15:25 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця» Вячеслав Еремин заявил, что среди приоритетов для Одесской магистрали — организация перевозок зерновозами на короткие расстояния, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».

По информации пресс-центра, в Одессе состоялась рабочая встреча ведущих компаний по вопросам правильной организации перевозок зерновых грузов.

Во время мероприятия председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун отметил, что на сегодня большое внимание уделяется сотрудничеству с зернотрейдерами, а перед директорами филиалов УЗ поставлены конкретные задачи.

В свою очередь, директор регионального филиала «Одесская железная дорога» заверил, что есть желание построить качественную логистику и необходимость дать зерновозам оборачиваемость.

Кроме того, среди приоритетов для Одесской магистрали В. Еремин назвал организацию перевозок зерновозами на короткие расстояния, на что сейчас наблюдается увеличение спроса.

«Мы организуем работу в данном направлении и планируем максимально вывезти урожай из ближних регионов, переключив этот поток с автотранспорта на железную дорогу», — заявил он.

Отдельно в ходе совещания была озвучена актуальная для грузовладельцев и экспедиторов проблему случаев несохранности грузов, перевозимых по железной дороге. Ранее, в ходе реформы связанной с Законом «О национальной полиции» были ликвидированы подразделения транспортной милиции. Железнодорожники заверили, что ищут пути решения этой проблемы, в том числе на законодательном уровне.

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