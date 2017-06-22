|
|
«Среди приоритетов ОЖД — организация зерноперевозок на короткие расстояния», — директор ОЖД
15:25 / 03.07.2017
ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця» Вячеслав Еремин заявил, что среди приоритетов для Одесской магистрали — организация перевозок зерновозами на короткие расстояния, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».
По информации пресс-центра, в Одессе состоялась рабочая встреча ведущих компаний по вопросам правильной организации перевозок зерновых грузов.
Во время мероприятия председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун отметил, что на сегодня большое внимание уделяется сотрудничеству с зернотрейдерами, а перед директорами филиалов УЗ поставлены конкретные задачи.
В свою очередь, директор регионального филиала «Одесская железная дорога» заверил, что есть желание построить качественную логистику и необходимость дать зерновозам оборачиваемость.
Кроме того, среди приоритетов для Одесской магистрали В. Еремин назвал организацию перевозок зерновозами на короткие расстояния, на что сейчас наблюдается увеличение спроса.
«Мы организуем работу в данном направлении и планируем максимально вывезти урожай из ближних регионов, переключив этот поток с автотранспорта на железную дорогу», — заявил он.
Отдельно в ходе совещания была озвучена актуальная для грузовладельцев и экспедиторов проблему случаев несохранности грузов, перевозимых по железной дороге. Ранее, в ходе реформы связанной с Законом «О национальной полиции» были ликвидированы подразделения транспортной милиции. Железнодорожники заверили, что ищут пути решения этой проблемы, в том числе на законодательном уровне.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
13:46 03.07.2017
12:38 03.07.2017
11:54 03.07.2017
11:47 03.07.2017
11:24 03.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»