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Работники ОЖД провели учения по ликвидации последствий схода подвижного состава
10:39 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На станции Раздельная состоялись командно-штабные учения для отработки действий восстановительных поездов при ликвидации последствий схода подвижного состава, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-центре Одесской железной дороги.
По информации пресс-центра, на станции Раздельная регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «УЗ» состоялись командно-штабные учения восстановительных поездов. Целью проведения этого масштабного мероприятия стала отработка взаимодействия восстановительных поездов при ликвидации схода подвижного состава. Главной частью проводимых учений стала практическая отработка ликвидации схода подвижного состава с рельсов — с использованием грузоподъемных кранов, роликовых тележек и приспособлений.
В мероприятии приняли участие руководители семи восстановительный поездов магистрали и работники восстановительных поездов станций «Подольск» и «Раздельная» — всего почти полсотни железнодорожников.
В начале мероприятия была установлена штабная палатка, оборудованная необходимым инвентарем и оперативной связью. Затем участники мероприятия привели грузоподъемные краны в рабочее и транспортное положение. Далее грузоподъемный кран ЕДК-2000 восстановительного поезда выполнил строповки и снятие бульдозера Т-330 с платформы. С помощью бульдозера и приспособлений железнодорожники выполнили передвижение вагонных тележек вдоль пути. Затем с помощью кранов ЕДК-500 и ЕДК-300 установили на пути вагонные тележки. Кроме того, была проведена имитация ликвидации последствий схода подвижного состава «по сценарию» двух реальных случаев в прошлом.
«Все работы были проведены согласно плану учений. В завершение мероприятия главный ревизор по безопасности движения поездов и автотранспорта магистрали Рудольф Мелкумян поблагодарил всех участников за продуктивную работу и подчеркнул значимость полученных участниками знаний. Слаженная работа Одесских железнодорожников во время командно-штабных учений восстановительных поездов свидетельствует о готовности в случае необходимости оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожной инфраструктуры», — подытожили в пресс-центре.
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