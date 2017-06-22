Работники ОЖД провели учения по ликвидации последствий схода подвижного состава

10:39 / 27.06.2017

ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На станции Раздельная состоялись командно-штабные учения для отработки действий восстановительных поездов при ликвидации последствий схода подвижного состава, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-центре Одесской железной дороги.

По информации пресс-центра, на станции Раздельная регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «УЗ» состоялись командно-штабные учения восстановительных поездов. Целью проведения этого масштабного мероприятия стала отработка взаимодействия восстановительных поездов при ликвидации схода подвижного состава. Главной частью проводимых учений стала практическая отработка ликвидации схода подвижного состава с рельсов — с использованием грузоподъемных кранов, роликовых тележек и приспособлений.

В мероприятии приняли участие руководители семи восстановительный поездов магистрали и работники восстановительных поездов станций «Подольск» и «Раздельная» — всего почти полсотни железнодорожников.

В начале мероприятия была установлена штабная палатка, оборудованная необходимым инвентарем и оперативной связью. Затем участники мероприятия привели грузоподъемные краны в рабочее и транспортное положение. Далее грузоподъемный кран ЕДК-2000 восстановительного поезда выполнил строповки и снятие бульдозера Т-330 с платформы. С помощью бульдозера и приспособлений железнодорожники выполнили передвижение вагонных тележек вдоль пути. Затем с помощью кранов ЕДК-500 и ЕДК-300 установили на пути вагонные тележки. Кроме того, была проведена имитация ликвидации последствий схода подвижного состава «по сценарию» двух реальных случаев в прошлом.

«Все работы были проведены согласно плану учений. В завершение мероприятия главный ревизор по безопасности движения поездов и автотранспорта магистрали Рудольф Мелкумян поблагодарил всех участников за продуктивную работу и подчеркнул значимость полученных участниками знаний. Слаженная работа Одесских железнодорожников во время командно-штабных учений восстановительных поездов свидетельствует о готовности в случае необходимости оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций на объектах железнодорожной инфраструктуры», — подытожили в пресс-центре.