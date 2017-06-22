Авиакомпания Sun d'Or выполнила первый рейс «Тель-Авив – Одесса – Тель-Авив»

11:25 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 26 июня, авиакомпания Sun d’Or International Airlines начала выполнять прямые рейсы «Тель-Авив — Одесса — Тель-Авив», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

Как отметили в пресс-службе, 26 июня авиакомпания Sun d’Or International Airlines, начала выполнять прямые рейсы «Тель-Авив — Одесса — Тель-Авив». По традиции, первый рейс был встречен водным салютом. Персонал аэропорта приветствовал экипаж цветами. У борта воздушного судна представители аэропорта и авиакомпании торжественно разрезали праздничный торт.

По словам генерального представителя авиакомпании EL AL Israel Airlines в Украине Олега Максимова, «В компании ожидают, что маршрут «Тель-Авив — Одесса – Тель-Авив» будет пользоваться большой популярностью, так как спрос на данное направление только растет. Уже сейчас авиакомпания рассматривает возможность увеличения частоты полетов в будущем».

«Мы рады приветствовать наших давних партеров и рады тому, что у одесситов появилось больше возможностей посетить с визитом гостеприимный Израиль», — отметил директор ООО «Международный аэропорт «Одесса» Виталий Портянко.

В пресс-службе напомнили, что полеты будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам — на воздушных судах типа Boeing 737-800 в компоновке 185 кресел туристического класса. Вылет из Одессы — в 9:45, прилет в Тель-Авив — в 12:30; вылет из Тель-Авива — в 05:55, прилет в Одессу — в 08:40 по местному времени. СПРАВКА: Sun d’Or International Airlines базируется в международном аэропорту Тель-Авива имени Бен-Гуриона и полностью принадлежит авиакомпании EL AL Israel Airlines.

Международный аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2016 года, связан регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.