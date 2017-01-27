В воскресенье, 25 июня, на время проведения «Одесского полумарафона» изменятся схемы движения транспорта

14:33 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с проведением «Одесского полумарафона-2017», в воскресенье, 25 июня, в первой половине дня будут изменены схемы движения личного и общественного транспорта в городе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 25 июня в центральной исторической части Одессы пройдёт международный легкоатлетический полумарафон с ориентировочной численностью участников — 4 тыс. человек.

В связи с проведением «Одесского полумарафона 2017» 25 июня с 07:00 до 15:00 будет частично перекрыто движение транспорта на некоторых улицах.

Так, будет перекрыт въезд на ул. Ланжероновскую (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской) и ул. Ришельевскую (от ул. Ланжероновской до ул. Дерибасовской) для личного транспорта граждан, кроме спецтранспорта, принимающего участие в организации мероприятия (с 05:00 24 июня до 23:00 25 июня).

Также 25 июня с 07:00 до 15:00 будут временно отключены светофоры по маршруту соревнований.

Кроме того, 25 июня с 07:30 до 14:00 вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Так, автобусный маршрут №220а по направлению движения Рыбпорта будет следовать от ул. Преображенской (Экономический университет) на ул. Софиевскую, ул. Конную, ул. Пастера, ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую и далее по маршруту; по направлению движения к Экономическому университету — от ул. Екатерининской на ул. Бунина, площадь Веры Холодной, Соборную площадь, ул. Садовую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, ул. Преображенскую (Экономический университет).

Маршрут №137 по направлению движения к ул. Ген. Петрова будет следовать от ул. Пастера, на ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую, ул. Малую Арнаутскую, ул. Канатную и далее по маршруту; по направлению движения к поселку Котовского — от Итальянского бульвара на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, Военный спуск и далее по маршруту.

Маршрут №145 по направлению движения к поселку Котовского — от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, Военный спуск и далее по маршруту; по направлению движения к ж/м «Радужный» — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Маршрут №242 по направлению движения к поселку Котовского будет следовать от ул. Екатерининской на ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, Военный спуск и далее по маршруту.

Маршрут №121 — по направлению движения к поселку Котовского — от ул. Новосельского на ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, Военный спуск и далее по маршруту.

Маршрут №146 по направлению движения к поселку Котовского будет следовать от Итальянского бульвара на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, ул. Военный спуск и далее по маршруту; по направлению движения к ж/м Таирова — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую, Малую Арнаутскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Маршрут автобуса №9 по направлению движения к Александровскому проспекту пройдёт от Итальянского бульвара на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршруту; по направлению движения к 25-й Чапаевской дивизии — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую, Малую Арнаутскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут №9 будет следовать только до ж/д вокзала.

С 07:30 до 13:00 автобусный маршрут №203 по направлению движения ЦПКиО им. Т.Г. Шевченко будет следовать от ул. Екатерининской на ул. Троицкую, ул. Ришельевскую, ул. Успенскую, ул. Екатерининскую; по направлению движения Цементного завода — от ул. Екатерининской на ул. Бунина и далее по маршруту.

Маршрут №233 по направлению движения к ЦПКиО Т.Г. Шевченко — от ул. Малой Арнаутской на ул. Канатную; по направлению движения к «Двум столбам» — от ул. Канатной на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Большую Арнаутскую и далее по маршруту.

Маршрут №223 по направлению движения к ул. Балковской — от Итальянского бульвара на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Бунина и далее по маршруту; по направлению движения 16-й ст. Большого Фонтана — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую, ул. Малую Арнаутскую, ул. Канатную и далее по маршруту.

Маршруты №№ 175 и 221 по направлению движения Соборной площади — от Привозальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Бунина и далее по маршрутам; по направлению движения ж/д вокзала — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую и далее по маршрутам.

Маршрут №150 по направлению движения Александровского проспекта — от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского и далее по маршруту; по направлению движения ж/д вокзала — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Маршрут №124 по направлению движения Международного автовокзала «Одесса» — от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту; по направлению движения ж/д вокзала — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Маршрут №210 по направлению движения Пересыпского моста — от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, ул. Военный спуск и далее по маршруту; по направлению движения ж/д вокзала — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гоголя, пер. Некрасова, ул. Софиевскую, ул. Конную, ул. Пастера, ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Маршруты №№201, 202, 208 по направлению движения ул. Старопортофранковской — от Привокзальной площади на ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую, ул. Большую Арнаутскую и далее по маршрутам.

Маршруты №№ 110, 120, 190 по направлению движения Пересыпского моста — от ул. Пантелеймоновской на ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Екатерининскую, ул. Жуковского, Тираспольскую площадь, ул. Нежинскую, ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, ул. Военный спуск и далее по маршрутам; по направлению движения ж/д вокзала — от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Гоголя, пер. Некрасова, ул. Софиевскую, ул. Конную, ул. Пастера, ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, площадь Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую, ул. Троицкую, ул. Ришельевскую, ул. Малую Арнаутскую и далее по маршрутам.

Троллейбусный маршрут №10 будет работать до ж/д вокзала, работа троллейбусных маршрутов №№3, 5, 8, 14 будет приостановлена.

Троллейбусный маршрут №2 будет следовать от пл. Л. Толстого до ул. Новосельского (и в обратном направлении).

С 08:00 до 10:00 автобусный маршрут №168 по направлению движения к Пересыпским мостам будет следовать от ул. Маршала Говорова на ул. Черняховского, Фонтанскую дорогу, ул. Чубаевскую и далее по маршруту; по направлению движения ул. Маршала Говорова — от ул. Чубаевской на Фонтанскую дорогу, ул. Черняховского, ул. Маршала Говорова и далее по маршруту.

Маршрут №198 по направлению движения к Аркадии — от пл. Десятого апреля на ул. Черняховского, 5 ст. Большого Фонтана; по направлению движения к ж/д вокзалу — от 5-й ст. Большого Фонтана на ул. Черняховского, пл. Десятого апреля, просп. Шевченко и далее по маршруту.

Маршрут №115 по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина до ул. Сегедской (разворот), просп. Гагарина; по направлению движения к пос. Сахарный — от просп. Гагарина на просп. Шевченко и далее по маршруту.

Троллейбусных маршрутов №№7, 9 по направлению движения к ж/д вокзалу — от 5-й ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршрутам.