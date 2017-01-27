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YanAir с 9 июля открывает прямые регулярные рейсы «Одесса — Тель-Авив – Одесса»
15:33 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 9 июля украинская авиакомпания YanAir, открывает прямые регулярные рейсы по маршруту «Одесса — Тель-Авив – Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

По информации пресс-службы, YanAir с 9 июля открывает прямые регулярные рейсы «Одесса — Тель-Авив – Одесса». Рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Вылет из Международного аэропорта «Одесса» — в 14:00, из Международного аэропорта имени Бен-Гуриона — в 09:50 по местному времени. Продолжительность полета — 2 часа 30 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-400.

В пресс-службе добавили, что с 9 февраля 2011 года между Израилем и Украиной действует соглашение об отмене визового режима для краткосрочных поездок граждан.

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Артём Филипенко
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