Схема движения транспорта в районе Пересыпи меняется c завтрашнего дня

17:48 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 00:00 21 июня в районе Пересыпи открывается движение для автотранспорта в направлении с ул. Балковской на ул. Приморскую и с ул. Балковской на ул. Черноморского казачества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с завершением очередного этапа работ по реконструкции транспортной развязки на перекрестке улиц Балковской — Атамана Головатого – Одария — Черноморского казачества, с 00:00 21 июня в районе Пересыпи открывается движение для автотранспорта в направлении с ул. Балковской на ул. Приморскую и с ул. Балковской на ул. Черноморского казачества.

Работа трамвайных маршрутов остается без изменений.

Регулировать движение на указанном участке до установки светофорных объектов будут сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

При этом закрытым остается движение со стороны спуска Маринеско: там работы по капитальному ремонту продолжаются.

Следующим этапом капремонта транспортной развязки в районе Пересыпи станут работы по ремонту ул. Атамана Головатого и ул. Одария.

Об окончании всех работ будет сообщено дополнительно.