ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Схема движения транспорта в районе Пересыпи меняется c завтрашнего дня
17:48 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 00:00 21 июня в районе Пересыпи открывается движение для автотранспорта в направлении с ул. Балковской на ул. Приморскую и с ул. Балковской на ул. Черноморского казачества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с завершением очередного этапа работ по реконструкции транспортной развязки на перекрестке улиц Балковской — Атамана Головатого – Одария — Черноморского казачества, с 00:00 21 июня в районе Пересыпи открывается движение для автотранспорта в направлении с ул. Балковской на ул. Приморскую и с ул. Балковской на ул. Черноморского казачества.

Работа трамвайных маршрутов остается без изменений.

Регулировать движение на указанном участке до установки светофорных объектов будут сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

При этом закрытым остается движение со стороны спуска Маринеско: там работы по капитальному ремонту продолжаются.

Следующим этапом капремонта транспортной развязки в районе Пересыпи станут работы по ремонту ул. Атамана Головатого и ул. Одария.

Об окончании всех работ будет сообщено дополнительно.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
11:56 21.06.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 21 июня
11:35 21.06.2017
Взяты под стражу подозреваемые в похищении и убийстве иностранца
11:17 21.06.2017
Одесская полиция задержала группу вооруженных разбойников
11:05 21.06.2017
Непогода вынудила аграриев области на несколько дней отложить начало уборочной
10:40 21.06.2017
Международный форум по вопросам децентрализации пройдёт в течение двух дней в Одессе


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.823