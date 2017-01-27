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Схема движения транспорта в районе Пересыпи меняется c завтрашнего дня
17:48 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 00:00 21 июня в районе Пересыпи открывается движение для автотранспорта в направлении с ул. Балковской на ул. Приморскую и с ул. Балковской на ул. Черноморского казачества, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с завершением очередного этапа работ по реконструкции транспортной развязки на перекрестке улиц Балковской — Атамана Головатого – Одария — Черноморского казачества, с 00:00 21 июня в районе Пересыпи открывается движение для автотранспорта в направлении с ул. Балковской на ул. Приморскую и с ул. Балковской на ул. Черноморского казачества.
Работа трамвайных маршрутов остается без изменений.
Регулировать движение на указанном участке до установки светофорных объектов будут сотрудники Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
При этом закрытым остается движение со стороны спуска Маринеско: там работы по капитальному ремонту продолжаются.
Следующим этапом капремонта транспортной развязки в районе Пересыпи станут работы по ремонту ул. Атамана Головатого и ул. Одария.
Об окончании всех работ будет сообщено дополнительно.
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