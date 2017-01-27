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Авиакомпания «Мотор Сич» увеличила частоту полетов по маршруту «Одесса – Киев (Жуляны) – Одесса»
12:36 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 17 июня украинская авиакомпания «Мотор Сич» увеличила до 14 рейсов в неделю частоту полетов по маршруту «Одесса — Киев (аэропорт «Жуляны») – Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».
По информации пресс-службы, дополнительные рейсы выполняются по субботам с вылетом из Одессы в 13:10 и вылетом из Киева в 15:10, а также по воскресеньям с вылетом из Одессы в 14:00 и вылетом из Киева в 16:00. по киевскому времени. Таким образом, отныне, по всем дням недели выполняется по два рейса в день.
Полеты выполняются на самолетах Ан-140 и Ан-24. Время в пути — 1 час 20 минут.
В пресс-службе добавили, что в Международном аэропорту «Киев» пассажирам «Мотор Сич» доступны стыковки на все рейсы маршрутной сети перевозчика.
СПРАВКА: Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением ПАО «Мотор Сич», одного из ведущих предприятий в мире по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Авиакомпания оперирует флотом из 9 самолетов. Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт «Запорожье».
Международный аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2016 года, связан регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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