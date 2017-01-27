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На Одесской железной дороге в этом году неизвестные 17 раз били стёкла в проезжающих поездах
17:07 / 19.06.2017

ОДЕССА, 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В региональном филиале «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» в этом году стремительно увеличилось количество случаев битья стекол в пригородных и пассажирских поездах — за 5 месяцев зафиксировано 17 таких случаев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июня, в пресс-центре ОЖД.

По информации пресс-центра, за 5 месяцев 2016 г. железнодорожники зафиксировали 6 случаев битья стекол в пригородных и пассажирских поездах злоумышленниками и общая сумма ущерба составила 1,7 тыс. грн., а за аналогичный период 2017 года по филиалу уже поступило 17 сообщений и сумма ущерба составила 17,1 тыс. грн.

«Железнодорожники крайне обеспокоены тем, что дети находят себе развлечения вблизи железной дороги, подкладывают различные предметы на рельсы, бросают камни в окна вагонов. К сожалению, дети не понимают, что от таких действий могут пострадать пассажиры, которые едут в поезде. Несовершеннолетние и себя подвергают опасности, ведь, находясь вблизи путей, они могут получить смертельные травмы. Работники ведомственной военизированной охраны обращаются к гражданам с призывом не оставаться равнодушными и объяснять молодежи опасность такого «досуга»», — добавили в пресс-центре.

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Артём Филипенко
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