ИА «Контекст Причерноморье»
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«Разговоры о грядущем повышении тарифов в маршрутках — исключительно частная инициатива», — мэр
15:53 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что городские власти пока сдерживают повышение тарифов автоперевозчиками и наращивают мощности горэлектротранспорта, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом мэр заявил на брифинге, состоявшемся после сессии горсовета 14 июня.

Городской голова назвал все разговоры о грядущем повышении тарифов на проезд в маршрутных такси исключительно частной инициативой.

По словам мэра, городским властям пока удаётся сдерживать поднятие цен на проезд автоперевозчиками, но техническое и финансовое состояние автопредприятий плачевно.

Поэтому на данный момент идёт усиленная модернизация городского электротранспорта. В частности, в месяц на линии выходит по одному отремонтированному трамваю, что в три раза дешевле приобретения нового, а до конца года в троллейбусном депо появится, порядка, 47 новых троллейбусов.

«При открытии Стамбульского парка, мэр Стамбула обещал подарить городу 30 автобусов. Это, конечно, не решает проблему в целом, но это начало. Это старт. Если автоперевозчики вдруг остановятся и откажутся перевозить людей, мы не останемся с ни с чем», — заверил мэр.

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Артём Филипенко
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