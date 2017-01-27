Турецкий лоукост с 14 июля открывает прямые авиарейсы между Анкарой и Одессой

14:39 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 14 июля откроет прямые регулярные рейсы по маршруту «Анкара – Одесса – Анкара», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

По информации пресс-службы, Pegasus Airlines с 14 июля откроет прямые регулярные рейсы по маршруту «Анкара – Одесса – Анкара». Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Вылет из Международного аэропорта Анкары Эсенбога — в 01:10, из Международного аэропорта «Одесса» — в 03:35 по местному времени. Продолжительность полета — 1 час 25 минут. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

В Международном аэропорту Анкары Эсебога рейсы Pegasus Airlines из Одессы стыкуются со всеми рейсами маршрутной сети Pegasus Airlines.

В пресс-службе также напомнили, что с 2012 года действует безвизовый режим между Украиной с Турецкой Республикой. А 1 июня 2017 года вступило в силу Соглашение о поездках граждан Украины и Турции по внутренним паспортам в виде ID-карт.

СПРАВКА: Авиакомпания Pegasus Airlines была основана в 1990 году. Позиционирует себя как low-cost перевозчик. Выполняет полеты в 103 пункта назначения в 40 странах мира.

Международный аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого квартала 2017 года, связан регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.