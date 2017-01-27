6 ДТП произошло за 5 месяцев на переездах Одесской железной дороги по вине водителей автотранспорта

14:21 / 15.06.2017

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 6 ДТП произошло за 5 месяцев 2017 года на переездах Одесской железной дороги по вине водителей автотранспорта, из них 3 — на территории Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-центре ОЖД.

По информации пресс-центра, за 5 месяцев на переездах, расположенных в пределах обслуживания регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «УЗ», зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий. Три из них произошли в пределах Одесской области и еще три — в Кировоградской.

В одном из ДТП в Кировоградской области на переезде погиб водитель мотоцикла, который, несмотря на подачу звуковых сигналов, выехал вперёд, оказался в опасной близости от поезда и в результате был сбит электровозом. В остальных случаях, к счастью, травмированных нет.

В частности, зафиксирован случай, когда водитель легкового автомобиля въехал в правый бок поезда, который двигался со скоростью 35 км/ч.

Железнодорожники в очередной раз напоминают, что причинами ДТП являются грубые нарушения Правил дорожного движения, поспешность и опрометчивость водителей автотранспортных средств, и призывают водителей быть внимательным и осторожным на железнодорожных переездах, не рисковать собственной и чужими жизнями.