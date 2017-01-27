«С 12 июня пассажиры смогут добраться на поезде из Одессы в Польшу за 500 гривен», — «Укрзализныця»

14:24 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» адаптировала расписание поездов таким образом, чтобы из Одессы можно было с удобной пересадкой в Ковеле добраться в польский город Холм — стоимость такой поездки составит около 500 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-центре «Укрзализныци».

Как отметили в пресс-центре, график поезда №751/752 «Ковель – Холм» адаптирован для удобства пересадки пассажиров, путешествующих поездом №84 «Одесса – Ковель». Теперь жители Одессы и Винницы смогут лишь с одной пересадкой, не теряя времени на ожидание, доехать до Холма и обратно.

Так, поезд №84 «Одесса – Ковель» прибывает на станцию «Ковель» в 10:22, что удобно для пересадки на поезд №751 «Ковель – Холм», который отправляется в 11:53.

Пассажиры, которые приедут в 18:40 из Польши поездом №752 «Холм – Ковель», смогут в 19:00 пересесть на поезд №84 «Ковель – Одесса».

Кроме того, для обеспечения удобных перевозок польская сторона назначила поезд сообщением «Холм – Люблин».

Таким образом, для жителей Винницы и Одессы путешествие в Холм с одной пересадкой в Ковеле будет стоить около 500 грн.

В пресс-центре напомнили, что поезд №751/752 «Ковель – Холм» начнет курсировать с 12 июня. Из Ковеля он будет отправляться в 11:53 и прибывать в Холм в 13:41. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:51 и прибывать в Ковель в 18:40. Курсировать в Польшу из Украины будет рельсовый автобус серии PESA 630М в составе 2 вагонов II класса на 187 мест. Стоимость проезда в сообщении «Ковель – Холм» составляет около 200 грн.