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«С 12 июня пассажиры смогут добраться на поезде из Одессы в Польшу за 500 гривен», — «Укрзализныця»
14:24 / 09.06.2017
ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» адаптировала расписание поездов таким образом, чтобы из Одессы можно было с удобной пересадкой в Ковеле добраться в польский город Холм — стоимость такой поездки составит около 500 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-центре «Укрзализныци».
Как отметили в пресс-центре, график поезда №751/752 «Ковель – Холм» адаптирован для удобства пересадки пассажиров, путешествующих поездом №84 «Одесса – Ковель». Теперь жители Одессы и Винницы смогут лишь с одной пересадкой, не теряя времени на ожидание, доехать до Холма и обратно.
Так, поезд №84 «Одесса – Ковель» прибывает на станцию «Ковель» в 10:22, что удобно для пересадки на поезд №751 «Ковель – Холм», который отправляется в 11:53.
Пассажиры, которые приедут в 18:40 из Польши поездом №752 «Холм – Ковель», смогут в 19:00 пересесть на поезд №84 «Ковель – Одесса».
Кроме того, для обеспечения удобных перевозок польская сторона назначила поезд сообщением «Холм – Люблин».
Таким образом, для жителей Винницы и Одессы путешествие в Холм с одной пересадкой в Ковеле будет стоить около 500 грн.
В пресс-центре напомнили, что поезд №751/752 «Ковель – Холм» начнет курсировать с 12 июня. Из Ковеля он будет отправляться в 11:53 и прибывать в Холм в 13:41. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:51 и прибывать в Ковель в 18:40. Курсировать в Польшу из Украины будет рельсовый автобус серии PESA 630М в составе 2 вагонов II класса на 187 мест. Стоимость проезда в сообщении «Ковель – Холм» составляет около 200 грн.
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