«Протяжённость маршрутов также повлияла на тариф проезда в маршрутках», — руководитель АОП

11:04 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральный директор Ассоциации одесских перевозчиков Вячеслав Максименко заявил, что одесские перевозчики обратились в профильную Ассоциацию с требованием поднять стоимость проезда в городских маршрутных автобусах ещё и потому, что одесские маршруты — самые длинные в Украине, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом гендиректор АОП сообщил 8 июня на пресс-конференции «Одесские перевозчики о необходимости повышения тарифов на проезд».

По его словам, одним из факторов, повлиявших на требование одесских перевозчиков поднять стоимость проезда в маршрутках, является протяжённость маршрутов следования.

В. Максименко отметил, что средняя длительность одесского маршрута составляет 18,5 км, а маршрут следования с пос. Котовского до Таирова — от 27 до 30 км.

При этом, к примеру, в Киеве, в Харькове и Днепре протяжённость маршрутов составляет порядка 12 км.

«К сожалению, при этом ещё и на зарплату в 4,5 тыс. грн. в месяц при обязательной выработке в 167 часов сейчас не многие водители идут. Зато очень многие, особенно квалифицированные, уезжают в Польшу и Прибалтику на заработки. А наш транспорт простаивает. Однако ежедневно каждая машина проходит техническое, а водитель — медицинское освидетельствование», — заявил он.

В. Максименко также призвал обо всех замеченных нарушениях в работе транспорта или водителей сообщать по тел. 705-51-51.