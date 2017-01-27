|
русская версия | english version
|
|
«Стоимость проезда в маршрутках в 6 гривен — это тариф выживания», — мнение
10:58 / 09.06.2017
ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор научно-производственного центра «Экономинформ» Георгий Хаскин считает, что предложенная стоимость проезда в городских маршрутных такси в 6 грн. — это своеобразный «тариф выживания», который обеспечит только поддержание материально-технической базы перевозчиков, но не предусматривает улучшение качества обслуживания, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Такое мнение директор НПЦ высказал 8 июня на пресс-конференции «Одесские перевозчики о необходимости повышения тарифов на проезд».
По его словам, повышение стоимости проезда в городских маршрутках позволит предприятиям-автоперевозчикам «не скатиться в пропасть». При том, что в связи с нехваткой водителей и денег на модернизацию транспорта много машин простаивает.
«Если же мы хотим, чтобы у нас ездили новые, хотя бы «Богданы», то стоимость проезда должна быть не менее 8 грн. А проезд в современных комфортабельных автобусах с кондиционером будет стоить от 12 до 15 грн.», — подчеркнул Г. Хаскин.
Он добавил, что при формировании тарифов законодательно должен учитываться и социальный аспект — темпы роста тарифов не должны превышать темпы роста доходов населения. А тариф в 15 грн. окажется далеко не каждому пассажиру по карману.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
15:42 09.06.2017
14:24 09.06.2017
13:05 09.06.2017
11 июня на представлении «Тоски» за дирижёрским пультом одесского Оперного будет польский музыкант Андрей Юркевич
12:29 09.06.2017
МИД выразил беспокойство из-за попыток «расшатать межнациональную стабильность» на юге Одесской области
11:48 09.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.834
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»