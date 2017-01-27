«Стоимость проезда в маршрутках в 6 гривен — это тариф выживания», — мнение

10:58 / 09.06.2017

ОДЕССА, 09 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор научно-производственного центра «Экономинформ» Георгий Хаскин считает, что предложенная стоимость проезда в городских маршрутных такси в 6 грн. — это своеобразный «тариф выживания», который обеспечит только поддержание материально-технической базы перевозчиков, но не предусматривает улучшение качества обслуживания, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение директор НПЦ высказал 8 июня на пресс-конференции «Одесские перевозчики о необходимости повышения тарифов на проезд».

По его словам, повышение стоимости проезда в городских маршрутках позволит предприятиям-автоперевозчикам «не скатиться в пропасть». При том, что в связи с нехваткой водителей и денег на модернизацию транспорта много машин простаивает.

«Если же мы хотим, чтобы у нас ездили новые, хотя бы «Богданы», то стоимость проезда должна быть не менее 8 грн. А проезд в современных комфортабельных автобусах с кондиционером будет стоить от 12 до 15 грн.», — подчеркнул Г. Хаскин.

Он добавил, что при формировании тарифов законодательно должен учитываться и социальный аспект — темпы роста тарифов не должны превышать темпы роста доходов населения. А тариф в 15 грн. окажется далеко не каждому пассажиру по карману.