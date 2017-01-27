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Мининфраструктуры обещает Одесской области 15 дополнительных мобильных весовых комплексов
11:23 / 03.06.2017

ОДЕССА, 03 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министерство инфраструктуры Украины обещает выделить Одесской области 15 дополнительных мобильных весовых комплексов для контроля нагрузки на дороги, особенно при перевозке зерновых в порты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 3 июня, в пресс-службе ОГА, об этом заместитель Министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань заявил во время обсуждения в Одессе проекта Национальной транспортной стратегии на период до 2030 года на региональном уровне.

По информации пресс-службы, в обсуждении также приняли участие первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук, руководитель проекта реформирования государственных предприятий Команды поддержки реформ при Мининфраструктуры Елена Гула, представитель ЕС в Украине Теодора Андреева, а также руководство ряда департаментов ОГА и транспортных компаний.

Первый вице-губернатор в своей речи отметил необходимость развития инфраструктуры Одесской области, отметив, что и руководитель ОГА Максим Степанов ставит проблему дорог на одно из первых мест. А. Терещук напомнил о недавнем открытии дороги «Спасское – Вилково» и заявил о готовности «обсуждать, общаться, поддерживать реформы».

Говоря о проблеме сохранности дорог, зампредседателя ОГА рассказал о планах установки на различных трассах 9 дополнительных стационарных весовых комплексов — это должно предотвратить разрушение дорожного покрытия большегрузным транспортом.

Заместитель министра инфраструктуры, в свою очередь, сообщил, что в планы министерства также входит закупка мобильных весовых комплексов, «чтобы проверять не только вес, но и трафик». В целом, по его словам, планируется закупить 77 мобильных весовых комплексов, которые будут работать на украинских дорогах, особенно в период интенсивной перевозки зерновых в порты. Из этого числа 15 мобильных весовых комплексов планируется выделить на Одесскую область.

Руководитель проекта реформирования государственных предприятий Елена Гула, со своей стороны, сообщила о наличии проектов строительства дорог в Одесской области, в частности, дорог к портам региона, трассы «Одесса – Николаев», а также дороги на Затоку. Она также добавила, что планом децентрализации запланировано создание «Дорожного фонда», 35% из которого будет выделяться на развитие инфраструктуры регионов, а 5% — на поддержку программы безопасности дорожного движения.

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Артём Филипенко
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