«Укрзализныця» с 20 июня запускает поезд «Одесса – Мариуполь»

10:42 / 02.06.2017

ОДЕССА, 02 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» с 20 июня запускает прямой поезд «Одесса – Мариуполь», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 июня, в пресс-службе «Укрзализныци».

По информации пресс-службы, о планах ПАО «Укрзализныця» к курортному сезону рассказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вчера, 1 июня, в Мариуполе.

Так, поезд «Одесса – Мариуполь» №192/191 будет курсировать с 20 июня через день. Из Одессы он будет отправляться по нечетным числам в 14:31 и прибывать в Мариуполь в 12:20 следующего дня. В обратном направлении — по четным числам: отправление из Мариуполя в 13:45 и прибытие в Одессу в 10:06 следующего дня. Остановки поезда запланированы в 12 населенных пунктах, в частности в Запорожье, Херсоне, Николаеве и других городах, что позволит улучшить транспортное обслуживание более 3 млн. жителей этих регионов.

В пресс-службе отметили, что сейчас Мариуполь имеет пассажирское железнодорожное сообщение с Киевом, Львовом, Днепром, Харьковом. С запуском поезда №192/191 будет организовано прямое железнодорожное сообщение Мариуполя с южным регионом — Запорожьем, Николаевом, Херсоном и Одессой.