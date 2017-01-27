«Подарок мэрии Стамбула вдохнёт новую жизнь в одесские автобусные перевозки», — Труханов

15:41 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что подаренные городом-побратимом Стамбулом 30 автобусов «вдохнут новую жизнь в одесские автобусные перевозки», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сегодня в ходе аппаратного совещания при рассмотрении вопросов организации дорожного движения в городе, начальник Управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай сообщил, что дорожные работы в районе Пересыпского моста близятся к завершению, и открытие движения транспорта в сторону посёлка Котовского произойдёт, как и было запланировано, 10 июня.

Затем Одесский городской голова напомнил о подарке муниципалитета Стамбула — 30 автобусах, о которых мэр турецкого города Кадир Топбаш сообщил 26 мая на церемонии открытия Стамбульского парка.

Мэр поручил директору Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александру Илько оформить получение подарка и постановку на баланс по действующему законодательству, а также разработать план создания нового КП.

«Будет дан старт новому городскому предприятию, новую жизнь мы вдохнём в наши автобусные перевозки», — заявил Г. Труханов.

Мэр добавил, что параллельно планируется «постепенное внедрение электронного билета», в чём турецкие партнёры согласны поделиться опытом.