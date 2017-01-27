Cхемы движения общественного транспорта в районе Преображенской изменяются с 29 мая до 1 ноября

10:09 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 29 мая по 1 ноября вносятся временные изменения в работу транспорта в районе Преображенской и прилегающих улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета

По информации департамента, в связи с реконструкцией улично-дорожной сети ул. Преображенской с 29 мая по 1 ноября будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Бунина до улицы Елисаветинской и на участке от улицы Бунина до улицы Дерибасовской.

На период проведения работ вносятся изменения временного характера в схемы движения городских маршрутов общего пользования.

Так, работа автобусного маршрута №146 по направлению движения ж/м Таирова будет организована от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту; по направлению движения пос. Котовского — от ул. Жуковского на ул. Польскую, Польский спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №137 по направлению движения ул. Ген. Петрова — от ул. Атамана Головатого на ул. Старопортофранковскую, ул. Пастера, ул. Торговую,

ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, Сабанеев мост и далее по маршруту; по направлению движения пос. Котовского — от ул. Гаванной на ул. Военный Спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №121 по направлению движения пос. Котовского — от ул. Бунина на ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, ул. Военный спуск,

ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту; по направлению движения ж/м Таирова — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №145 по направлению движения ж/м Таирова — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту; по направлению движения пос. Котовского — от ул. Гаванной на ул. Военный спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №117 по направлению движения к Пересыпским мостам — от ул. Екатерининской на ул. Бунина, пл. Веры Холодной, Соборную площадь, ул. Садовую, ул. Торговую, ул. Пастера и далее по маршруту; по направлению движения к Аэропорту — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Нежинскую, ул. Спиридоновскую, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №175 по направлению движения к Соборной площади — от ул. Греческой на ул. Ришельевскую, ул. Бунина, пл. Веры Холодной, Соборную площадь; по направлению движения к Мемориалу 411 батареи — от Соборной площади на пл. Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую, ул. Греческую, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №185 по направлению движения к Мемориалу 411 батареи — от Соборной площади, пл. Веры Холодной, ул. Бунина, ул. Екатерининскую и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №220а по направлению движения Рыбпорта — от ул. Преображенской (Экономический университет) в пер. Некрасова, ул. Гоголя, Сабанеев мост, на ул. Екатерининскую, ул. Ланжероновскую, ул. Ришельевскую, ул. Бунина, ул. Екатерининскую и далее по маршруту. По направлению движения к Экономическому университету — от пер. Маяковского на ул. Гоголя, пер. Некрасова, ул. Преображенскую (Экономический университет).

Работа автобусного маршрута №221 по направлению движения ул. Нежинской — от ул. Греческой на ул. Ришельевскую, ул. Бунина, пл. Веры Холодной, Соборную площадь,

ул. Льва Толстого и далее по маршруту.

Работа автобусных маршрутов №№100а, 110, 120, 155, 190 по направлению движения ж/д вокзала — от ул. Атамана Головатого на ул. Старопортофранковскую, ул. Пастера, ул. Торговую, ул. Софиевскую, пер. Некрасова, ул. Гоголя, пер. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршрутам.

Работа автобусных маршрутов №№130, 131 по направлению движения к пос. Котовского — от ул. Преображенской (Экономический университет) на ул. Софиевскую, ул. Конную, ул. Пастера,

ул. Ольгиевскую, ул. Старопортофранковскую, Ольгиевский спуск, ул. Балковскую, Глухой мост, ул. Одария, ул. Щеголева, ул. Церковную, ул. Черноморского казачества и далее по маршрутам;

- по направлению движения ул. Преображенской (Экономический университет) – от ул. Атамана Головатого на ул. Старопортофранковскую,

ул. Пастера, ул. Торговую, ул. Софиевскую, ул. Преображенскую (конечная остановка Экономический университет).

Работа автобусного маршрута №242 по направлению движения к пос. Котовского — от ул. Екатерининской на ул. Ланжероновскую, ул. Гаванную, Военный спуск, ул. Приморскую, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту. По направлению движения ж/д вокзала — от ул. Старопортофранковской на ул. Торговую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №203 по направлению движения парка Т. Г. Шевченко — от ул. Пастера на ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, пл. Веры Холодной, ул. Бунина и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №223 по направлению движения ул. Балковской — от ул. Греческой на ул. Ришельевскую, ул. Бунина, пл. Веры Холодной, Соборную площадь,

ул. Садовую и далее по маршруту; по направлению движения 16 ст. Б Фонтана — от ул. Пастера на ул. Дворянскую, ул. Садовую, Соборную площадь, ул. Бунина и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №111 по направлению движения ул. Преображенской (Куйбышевский переулок) — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Новосельского и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №105 по направлению движения поселка Большевик — от ул. Торговой на ул. Пастера, ул. Ольгиевскую, ул. Старопортофранковскую, Ольгиевский спуск, ул. Балковскую, Глухой мост, ул. Одария, ул. Щеголева, ул. Церковную, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.

Работа автобусного маршрута №168 по направлению движения поселка Котовского — от ул. Пастера на ул. Ольгиевскую, ул. Старопортофранковскую, Ольгиевский спуск, ул. Балковскую, Глухой мост, ул. Одария, ул. Щеголева, ул. Церковную, ул. Черноморского казачества и далее по маршруту.