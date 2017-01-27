КП «ОГЭТ» признан лучшим электротранспортным предприятием Украины по итогам 1 квартала

17:01 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — КП «Одесгорэлектротранс» признано лучшим электротранспортным предприятием Украины по показателям работы в I квартале 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, в мае были подведены итоги конкурса на лучшее предприятие городского электротранспорта. В конкурсе участвовало 21 эксплуатационное предприятие горэлектротранспорта Украины.

КП Одесского городского совета «Одесгорэлектротранс» признано лучшим по показателям работы в I квартале 2017 года, разделив первое место с аналогичным предприятием Винницы и обойдя «Днепровский электротранспорт» и «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление».

В департаменте напомнили, что ранее коллектив «Одесгорэлектротранса» трижды занимал первые места в данном конкурсе — по показателям II, IV кварталов 2015 года и II квартала 2016 года.