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КП «ОГЭТ» признан лучшим электротранспортным предприятием Украины по итогам 1 квартала
17:01 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — КП «Одесгорэлектротранс» признано лучшим электротранспортным предприятием Украины по показателям работы в I квартале 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как сообщили в департаменте, в мае были подведены итоги конкурса на лучшее предприятие городского электротранспорта. В конкурсе участвовало 21 эксплуатационное предприятие горэлектротранспорта Украины.
КП Одесского городского совета «Одесгорэлектротранс» признано лучшим по показателям работы в I квартале 2017 года, разделив первое место с аналогичным предприятием Винницы и обойдя «Днепровский электротранспорт» и «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление».
В департаменте напомнили, что ранее коллектив «Одесгорэлектротранса» трижды занимал первые места в данном конкурсе — по показателям II, IV кварталов 2015 года и II квартала 2016 года.
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