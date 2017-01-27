Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:05 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 18 мая, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой), пл. Тираспольская, тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера, пер. Садовый, трасса Здоровья, ул. Успенская, Фонтанская дорога (на участке от 5 до 9 ст. Большого Фонтана), пер. Среднефонтанский, тротуар ул. Отрадная (чётная сторона на участке от ул. Ясная до ул. Морская), ул. Марш. Говорова, Александровский пр-т; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Прохоровская, ул. Кострова; в Киевском районе — перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Долгая, ул. Ильфа и Петрова, Люстдорфская дорога; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Затонского 17, 19, пер. Нефтяников, ул. Курская, ул. Балковская.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.