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«Укрзализныця» назначила на ближайшие выходные дополнительный поезд «Одесса — Харьков»
16:56 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Укрзализныця» назначила на ближайшие выходные дополнительный поезд №270/269 «Одесса — Харьков», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, для удовлетворения спроса на перевозки в период с 12 по 31 мая «Укрзализныця» назначила 6 дополнительных поездов и дополнительные рейсы 4 графиковых поездов.

В частности, в ближайшие выходные пассажиры могут воспользоваться дополнительным поездом №270/269 «Одесса – Харьков», который будет отправляться из Одессы 18 и 21 мая в 15:24 и прибывать в Харьков в 8:34.

Обратно из Харькова отправление 19 и 22 мая в 16:13 и прибытие в Одессу на следующий день в 09:31. Поезд будет курсировать через Полтаву, Знаменку, Кропивницкий, Подольск. В составе поезда купейные и плацкартные вагоны.

Ранее на период с 12 по 31 мая «Укрзализныця» назначила 4 дополнительных поезда, в том числе №228 «Одесса – Львов» (отправление из Одессы 19 мая, из Львова — 21 мая).

Также в мае «Укрзализныця» увеличила периодичность курсирования круглогодичных поездов №63/64 «Днепр — Кривой Рог – Одесса», №136 «Одесса – Черновцы», №92 «Константиновка – Одесса».

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Артём Филипенко
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