ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
09:08 / 16.05.2017

ОДЕССА, 16 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 16 мая, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой), пл. Тираспольская, тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера, ул. Старопортофранковская, пер. Садовый, ул. Водопроводная (на участке от ул. Пантелеймоновской до пл. Старосенной), ул. Канатная, трасса Здоровья, ул. Ольгиевская (на участке от ул. Манежной до Новосельского), пер. Среднефонтанский, тротуар ул. Отрадная (чётная сторона на участке от ул. Ясная до ул. Морская); в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Разумовская; в Киевском районе — перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Долгая, ул. Ильфа и Петрова; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Затонского 17, 19, пер. Нефтяников, ул. Марсельская.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:58 16.05.2017
В среду, 17 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:50 16.05.2017
Полиция задержала одесского общественника по подозрению в избиении чиновника ОГА
17:36 16.05.2017
В ряде домов в районе Аркадии завтра, 17 мая, отключат газ
15:07 16.05.2017
«Инициатором создания первого лицея в Одессе был дюк Ришелье, а университета — Николай Пирогов», — проректор ОНУ
14:49 16.05.2017
Одесская полиция выявила двух мошенниц, которые сдавали в аренду чужие квартиры


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.715