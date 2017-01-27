Губернатор открыл временную объездную дорогу возле Паланки

13:12 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской ОГА Максим Степанов сегодня, 15 мая, открыл временную объездную дорогу на трассе «Одесса – Рени» в районе села Паланка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, 15 мая губернатор открыл временную объездную дорогу на трассе М-15 «Одесса – Рени» в районе молдавского села Паланка. Эта критически важная для области транспортная артерия была построена в рекордные сроки — всего за 20 дней при сроках в 50 дней.

В пресс-службе напомнили, что в связи с аварийным состоянием моста на международной трассе М-15 «Одесса – Рени» в районе села Паланка (Молдова) в декабре 2016 года начался капитальный ремонт указанного объекта, включающий полную перестройку сооружения. После закрытия моста на ремонт единственная дорога, по которой можно проехать из Одессы на Юг и Запад Одесской области, проходит через г. Белгород-Днестровский.

По словам мэра города Белгород-Днестровский Аллы Гинак, строительство моста в Паланке направило все грузовые потоки через улицы Белгорода-Днестровского и Затоки, создало неудобства для местных жителей и разрушило дороги.

Чтобы обеспечить транспортное сообщение 9 районов в юго-западной части области с Одессой и другими регионами Украины, по инициативе главы Одесской ОГА и при поддержке Кабинета Министров, Министерства иностранных дел Украины и депутатов разных уровней было принято решение на период капитального ремонта мостового перехода построить объездную дорогу по территории Республики Молдова.

По словам М. Степанова, строительство и ремонт дорог в Одесской области являются одним из главных приоритетов в его деятельности на посту председателя областной госадминистрации.

«На время ремонта моста в Паланке нужно было найти оптимальное решение, которое бы разгрузило путь через Белгород-Днестровский. Я обещал, что вопрос постройки объездной дороги будет решен до начала туристического сезона. И сегодня с удовольствием информирую о реализации этого важного для всей Одесской области проекта», — отметил губернатор.

Как сообщалось, 20 апреля был заключен договор временной аренды земельного участка общей площадью 1,225 га под вышеупомянутую дорогу между мэром села Паланка (Молдова) и Службой автодорог в Одесской области. После заключения договора было начато интенсивное строительство указанного объекта.

Дорога через Паланку на 50 с лишним километров короче, чем через Белгород-Днестровский.