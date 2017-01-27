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Движение на участке улицы Зоопарковой закрыто до 14 июля
09:47 / 15.05.2017
ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с заменой теплотрассы на ул. Зоопарковой в границах дома №8 временно закрыто движение автотранспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, на время проведения работ по замене теплотрассы, временно, до 14 июля, закрыто движение автотранспорта по ул. Зоопарковой в границах дома №8.
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