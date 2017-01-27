Одесса > Новости > Транспорт Движение на участке улицы Зоопарковой закрыто до 14 июля 09:47 / 15.05.2017 ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи с заменой теплотрассы на ул. Зоопарковой в границах дома №8 временно закрыто движение автотранспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, на время проведения работ по замене теплотрассы, временно, до 14 июля, закрыто движение автотранспорта по ул. Зоопарковой в границах дома №8. версия для печати