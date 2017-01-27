Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе

09:23 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 15 мая, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой), пл. Тираспольская, тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера, ул. Старопортофранковская, пер. Садовый, ул. Водопроводная (на участке от ул. Пантелеймоновской до пл. Старосенной), ул. Канатная, трасса Здоровья, ул. Ольгиевская (на участке от ул. Манежной до Новосельского), пер. Среднефонтанский, тротуар ул. Отрадная (чётная сторона на участке от ул. Ясная до ул. Морская); в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Разумовская, ул. Проселочная, тротуар ул. Маршала Бабаджаняна (на участке от ул. Бреуса до ул. Пишенина); в Киевском районе — перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Долгая, ул. Ильфа и Петрова, Люстдорфская дорога, ул. Чубаевская, ул. Дм. Донского; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Затонского 17, 19, пер. Нефтяников, ул. Марсельская.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.