«Объездная дорога возле Паланки откроется 15 мая», — Омелян

15:12 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что объездная дорога возле села Паланка будет открыта в понедельник, 15 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, в рамках рабочей поездки в Одесскую область министр инфраструктуры Украины осмотрел ход капитального ремонта моста по трассе «Одесса – Рени» возле села Паланка.

По словам В. Омеляна, работы по восстановлению моста должны быть завершены осенью этого года.

«Разрушенный мост доставил много неудобств жителям региона, в течение полугода люди вынуждены были ездить через Белгород-Днестровский. Но буквально через несколько дней, 15 мая, будет открыта объездная дорогу на время реконструкции моста, а сам мост должен быть завершен в октябре-ноябре этого года», — заявил он.