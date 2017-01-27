Мининфраструктуры планирует установить в области несколько дополнительных пунктов габаритно-весового контроля

14:27 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министерство инфраструктуры планирует установить в Одесской области несколько дополнительных пунктов габаритно-весового контроля грузовых автомобилей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе министерства, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил сегодня, 12 мая, во время визита в Одесский регион.

Так, глава Министерства отметил, что габаритно-весовой контроль на дорогах Одесской области будет усилен: «Мы дадим три дополнительных весовых комплекса уже с 1 июля этого года, а после проведения тендера и закупки более 70 новых ГВК, область получит еще несколько. Габаритный контроль — это не только дело государства, это дело региона. Мы должны устанавливать полностью автоматические комплексы считывания веса для того, чтобы не было возможности влияния человеческого фактора. Это должна быть четкая система по всей Украине».