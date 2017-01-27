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«Следующий год будет годом захода лоукостов в Одесский регион», — Омелян
13:23 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что следующий год будет годом захода авиакомпаний-лоукостов в Одесский регион, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, во время совместной пресс-конференции с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым министр заявил, что Мининфраструктуры уделяет большое внимание развитию аэродрома в Одессе.

«Я более чем уверен, что именно Одесский аэропорт может стать хабом для южной Украины. Потенциал для этого есть. Ключевое — отремонтировать взлетную полосу. И совместно с главой области мы прилагаем все усилия к этому. Мы верим, что в этом году мы получим первый необходимый транш и начнем ремонт. Следующий год будет годом захода лоукостов не только в Украину, но и в Одесский регион. Я надеюсь, что все же такие компании, как Ryanair и другие начнут полеты из Одессы в города Европы», — сказал он.

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