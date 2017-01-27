Министр инфраструктуры обещает в этом году 2 миллиарда гривен на ремонт дорог Одесской области

13:09 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в этом году на ремонт дорог Одесской области правительство и областной бюджет выделят почти 2 млрд. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, во время совместной пресс-конференции с председателем Одесской облгосадминистрации Максимом Степановым министр заявил: «При потребности Одесского региона в, по меньшей мере, 2 миллардах гривен на восстановление дорог, которые являются наиболее вопиющими в этом регионе, впервые за много лет правительство совместно с областью направит почти 2 миллиарда».

«Мы, наконец, завершим долгострои — те, о которых много говорилось. Для нас дело чести закончить трассу «Одесса – Рени» в этом году, чтобы она была проезжей, качественной. Кроме этого, мы имеем ряд масштабных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона. Как вы знаете, два крупнейших мировых инвестора — DP World, Hutchison Ports заходят именно в порты Одесской области. Это порт «Южный» и порт «Черноморск». Я надеюсь, что все процедуры будут завершены в этом году. И это ключевой инструмент для того, чтобы у нас были прозрачная политика в морской отрасли, рос грузопоток и, что самое главное — создавались дополнительные рабочие места, формировалась прозрачная оплата труда, стабильные поступления в государственный бюджет и развитие региона», — подчеркнул В. Омелян.