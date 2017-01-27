«Электронный билет позволит Одессе увеличить поступления от гортранспорта на 20-40%», — Омелян

11:46 / 12.05.2017

ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что с введением электронного билета поступления в местный бюджет от транспортной сферы могут существенно вырасти — на 20-40%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе министерства.

По информации пресс-службы, В. Омелян принял участие в совещании по внедрению электронного билета, которое состоялась сегодня, 12 мая, в Одесском городском совете.

Глава министерства отметил, что поступления в местные бюджеты от транспортной сферы с введением электронного билета могут вырасти до 20-40%. Эти средства могут быть направлены на обновление пассажирского транспорта, создание более комфортных и безопасных условий для пассажиров.

«Ключевое в этом — обновление пассажирского транспорта должно происходить за счет восстановления промышленного производства в Украине… Базовая идея, которую мы согласовали с ЕИБ и ЕБРР, — это восстановление производства в Украине. Базово это, безусловно, «Электрон», «Татра-Юг» и другие предприятия. Плюс инфраструктура. Обновление транспорта должно идти параллельно с развитием инфраструктуры», — подчеркнул министр.

«Электронный билет — европейская норма, которую мы вводим в Украине. Кроме того, что немаловажно, это является продолжением процесса децентрализации в Украине, поскольку каждый город может самостоятельно определять систему и принципы внедрения электронного билета. Больше приблизились к введению электронной системы Киев, Днепр Львов и Одесса, которая уже тестирует электронный билет на отдельных видах транспорта», — добавил В. Омелян.

Также министр инфраструктуры заявил, что уменьшение оборота наличных в общественном транспорте будет способствовать сокращению злоупотреблений и коррупции.