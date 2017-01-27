9 мая вносятся изменения в маршруты движения городского транспорта в Одессе

12:39 / 06.05.2017

ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 9 мая на время проведения праздничных мероприятий вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с проведением в г. Одессе мероприятий ко Дню памяти и примирения и 72-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая будут внесены изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Так, с 09:30 до 12:00 автобусные маршруты №№9, 137, 146, 185, 242 по направлению движения к Пересыпским мостам будут следовать от 5 ст. Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, ул. Сегедскую, просп. Гагарина, просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к 5 ст. Б. Фонтана — от просп. Шевченко, на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу и далее по маршруту.

Троллейбусные маршруты №№7, 9 по направлению движения к ж/д вокзалу — от 5 ст. Фонтанской дороги, по Фонтанской дороге, ул. Сегедской, просп. Гагарина, на просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к 5 ст. Фонтанской дороги — от ул. Канатной (ул. Пироговская) на ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5 ст. Фонтанской дороги и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут №5 будет следовать от ул. Пироговской на ул. Мариинскую, Итальянский бульвар, ул. Канатную и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №168 по направлению движения к Пересыпским мостам будет следовать от ул. Маршала Говорова, на ул. Армейскую, Фонтанскую дорогу, ул. Посмитного, ул. Генуэзскую, Аркадия и далее по маршруту; по направлению движения к ул. Маршала Говорова — от Аркадии, на ул. Посмитного, Фонтанскую дорогу, ул. Армейскую, ул. Маршала Говорова (ул. Армейская).

Автобусный маршрут №198 по направлению движения к Пересыпским мостам — от Аркадии, на ул. Посмитного, по Фонтанской дороге, ул. Сегедской, просп. Гагарина, на просп. Шевченко и далее по маршруту; по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко, на просп. Гагарина, ул. Сегедскую, Фонтанскую дорогу, ул. Посмитного до Аркадии.

Автобусный маршрут №115 по направлению движения к Аркадии — от просп. Шевченко на просп. Гагарина, до ул. Сегедской (разворот), просп. Гагарина; по направлению движения к пос. Сахарный — от просп. Гагарина на просп. Шевченко и далее по маршруту.

С 08:00 до 11:00 автобусный маршрут №203 по направлению движения к парку им. Т. Шевченко будет следовать от ул. Троицкой на ул. Маразлиевскую (конечная остановка); по направлению движения к Цементному заводу — от ул. Маразлиевской на пер. Сабанский, ул. Канатную, ул. Жуковского и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №233 по направлению движения к парку им. Т. Шевченко будет следовать от ул. М. Арнаутской на ул. Канатную, Б. Арнаутскую (конечная остановка) и далее по маршруту.

Троллейбусный маршрут №3 по направлению движения к парку им. Т. Шевченко будет следовать от ул. М. Арнаутской на ул. Ришельевскую, ул. Водопроводную, Итальянский бульвар, Привокзальную площадь (конечная остановка); по направлению движения к Заставе-1 — от Привокзальной площади на ул. Пушкинскую, ул. Б. Арнаутскую и далее по маршруту.

Работа троллейбусного маршрута №2 будет временно приостановлена.