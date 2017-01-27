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Временные ограничения движения транспорта будут введены во время мероприятий 9 мая в Одессе
16:04 / 05.05.2017

ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Временные ограничения движения транспорта будут введены на некоторых улицах Одессы во время проведения мероприятий 9 мая, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 9 мая с 08:30 до 10:30 на период проведения ритуала возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы (парк им. Т. Г. Шевченко) будет временно изменено место стоянки автотранспорта общего пользования.

Будет временно запрещена парковка автотранспорта и ограничено его движение: с 09:00 до 11:00 — в районе Аллеи Славы в парке им. Т. Шевченко; с 10:00 до 11:30 — на пл. Десятого апреля, ул. Академической до пл. Десятого апреля и на прилегающих улицах.

Также внесены изменения в работу городского общественного транспорта. С 08:00 до 11:00 конечные остановки городских автобусных маршрутов общего пользования №№203, 233 временно переносятся в район Лидерсовского бульвара угол ул. Базарной (конечная остановка троллейбусного маршрута №3).

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