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На Балковской в районе Пересыпских мостов уже частично уложены новые трамвайные рельсы
10:28 / 05.05.2017
ОДЕССА, 05 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Продолжается капремонт транспортной развязки в районе Пересыпских мостов — в настоящее время на ул. Балковской уже частично уложены новые трамвайные пути, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в Одессе продолжается капитальный ремонт транспортной развязки на перекрестке улиц Балковской — Атамана Головатого – Одария — Черноморского казачества.
По состоянию на сегодняшний день на ул. Балковской частично выполнены работы по укладке трамвайных путей. На этом же участке началась укладка тротуарной плитки между трамвайными путями.
Со стороны спуска Маринеско завершена перекладка газовых сетей, ведутся работы по укладке новых трамвайных путей. Со стороны ул. Приморской выполняются работы по перекладке водопроводных сетей.
Ранее были выполнены работы по устройству путей трамвая с площади у Пересыпских мостов до ул. Черноморского казачества, что позволяет трамваю направляться в депо в Лузановку. Также были установлены опоры для наружного освещения и контактной сети трамвая. в департаменте напомнили, что цель работ — обеспечение беспрерывного сообщения общественного транспорта (трамвая) с поселка Котовского к ж/д вокзалу, а также обустройство дополнительного трамвайного полотна от моста Пересыпь.
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