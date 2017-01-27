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Прямые авиарейсы между Одессой и столицей Эстонии возобновятся с 13 мая
15:29 / 04.05.2017
ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 13 мая возобновляется авиасообщение между Одессой и Таллином, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».
По информации пресс-службы, Международный аэропорт «Одесса» возобновляет сотрудничество с эстонской национальной авиакомпанией Nordicа.
С 13 мая Nordica совместно с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines возобновит прямые рейсы «Таллин – Одесса – Таллин». Полеты будут выполняться еженедельно по субботам с вылетом из Таллина в 12:25 по местному времени, из Международного аэропорта «Одесса» — в 15:15. Продолжительность полета составит 2 часа 15 минут.
В период 28 июня по 24 августа частота полетов будет увеличена до 3-х рейсов в неделю. Полеты будут осуществляться по средам, четвергам и субботам на современных воздушных судах Bombardier CRJ900.
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