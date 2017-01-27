Czech Airlines в июне увеличит частоту рейсов Прага – Одесса – Прага до четырёх в неделю

10:03 / 04.05.2017

ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 29 апреля авиакомпания Czech Airlines выполняет 3 рейса в неделю по маршруту Прага – Одесса – Прага, а в конце июня намерена увеличить частоту рейсов до 4 в неделю, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в пресс-службе Международного аэропорта «Одесса».

По информации пресс-службы, авиакомпания Czech Airlines с 29 апреля увеличила частоту рейсов по маршруту Прага – Одесса – Прага до 3 в неделю.

Вылеты из Одессы — по вторникам, пятницам в 05:00 и по воскресеньям в 07:30. Из Праги — по понедельникам и четвергам в 23:45 и по субботам в 21:05. Время в пути — 2 часа 10 минут. На маршруте эксплуатируются современные реактивные самолеты Airbus-319 вместимостью 144 места с классами обслуживания «Бизнес» и «Эконом».

С 28 июня частота полетов будет увеличена до 4-х рейсов в неделю.