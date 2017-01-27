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Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
09:31 / 04.05.2017
ОДЕССА, 04 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 4 мая, в Одессе продолжатся работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой), пл. Тираспольская, ул. Педагогическая, тротуар ул. Ольгиевская с устройством велосипедной дорожки на участке от ул. Софиевской до ул. Пастера, ул. Старопортофранковская, пер. Садовый,ул. Пантелеймоновская, ул. 10 Апреля, трасса Здоровья; в Малиновском районе — Киевское (бывш. Ленинградское) шоссе, ул. Средняя, ул. Косвенная, ул. Разумовская, тротуар ул. Косвенная (на участке от ул. Средняя до ул. Разумовская); в Киевском районе — перекресток улиц Левитана и Ильфа и Петрова, ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Фонтанская дорога 16/2, ул. Долгая, ул. Ильфа и Петрова, тротуар ул. Варненская нечётная сторона на участке от ул. Генерала Петрова до дома №19/1 по ул. Варненской; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Затонского 17, 19.
В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
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