Авиакомпания «Белавиа» удвоила частоту полетов из Минска в Одессу

17:36 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Белорусская авиакомпания «Белавиа» удвоила частоту полетов по маршруту «Минск – Одесса – Минск», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в пресс-службе одесского аэропорта.

По информации пресс-службы, с 27 апреля белорусская авиакомпания «Белавиа» удвоила частоту полетов по маршруту «Минск – Одесса – Минск».

Отныне рейсы будут выполняться ежедневно два раза в день, с вылетом из Одессы в 03:55 и 15:30, из Минска — в 13:00 и 23:40 по местному времени. Время в пути — 1 час 30 мин. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 734 и Boeing 735.

В Национальном аэропорту «Минск» пассажирам одесских рейсов доступны стыковки по всей маршрутной сети авиакомпании «Белавиа».

СПРАВКА: «Белавиа» — белорусская авиакомпания со штаб-квартирой в Минске. Основана в 1996 году. Основные полёты осуществляет из Национального аэропорта Минск. Выполняет регулярные и чартерные рейсы в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока. Флот авиакомпании состоит из 30 самолетов Boeing, CRJ, Embraer и Ту-154.

Международный аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам первого полугодия 2016 года, связан регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.