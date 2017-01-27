Временно изменена схема движения автобуса №115 в Одессе

09:55 / 28.04.2017

ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Внесены временные изменения в схему движения городского автобусного маршрута №115 в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

По информации департамента, с 28 апреля в связи с временным перекрытием движения автотранспорта по ул. Косвенной на участке от ул. Разумовской до ул. Средней частично изменено движение автобусного маршрута №115.

По направлению движения к Сахарному поселку автобус будет следовать от ул. Косвенной на ул. Среднюю, ул. Балковскую (разворот ул. Раскидайловская), ул. Балковскую, ул. М. Грушевского и далее по маршруту.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ремонтные работы планируют завершить 5 мая.