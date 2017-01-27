|
русская версия | english version
|
|
Временно изменена схема движения автобуса №115 в Одессе
09:55 / 28.04.2017
ОДЕССА, 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Внесены временные изменения в схему движения городского автобусного маршрута №115 в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 апреля, в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.
По информации департамента, с 28 апреля в связи с временным перекрытием движения автотранспорта по ул. Косвенной на участке от ул. Разумовской до ул. Средней частично изменено движение автобусного маршрута №115.
По направлению движения к Сахарному поселку автобус будет следовать от ул. Косвенной на ул. Среднюю, ул. Балковскую (разворот ул. Раскидайловская), ул. Балковскую, ул. М. Грушевского и далее по маршруту.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ремонтные работы планируют завершить 5 мая.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:36 28.04.2017
16:11 28.04.2017
13:46 28.04.2017
12:55 28.04.2017
12:09 28.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»