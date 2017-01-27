Одесса > Новости > Транспорт Часть улицы Косвенной перекрыта до 5 мая 14:12 / 27.04.2017 ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 27 апреля по 5 мая ограничивается движение транспорта на участке улицы Косвенной, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета. Как сообщили в департаменте, в связи с проведением работ по перекладке водопроводас 27 апреля по 5 мая ограничивается движение транспорта по улице Косвенной на участке между ул. Средней и ул. Разумовской. версия для печати